Progetto Cech-In | presentata la festa degli antichi borghi

È stata presentata la Festa degli antichi borghi, un evento che si svolgerà nel fine settimana del 25 e 26 aprile nella zona della Costiera dei Cech. Questo appuntamento segna la conclusione di un progetto precedente e l'inizio di un nuovo evento dedicato alla promozione di cultura e tradizioni locali. La festa mira a coinvolgere le comunità dei borghi antichi, offrendo un'occasione per riscoprire aspetti storici e culturali dell'area.

Un progetto che si conclude e un altro, ancora più ambizioso e allargato, pronto a partire: la Festa degli antichi borghi, che animerà il weekend del 25 e 26 aprile, segna un nuovo inizio per la Costiera dei Cech: un rilancio che punta sulla valorizzazione di cultura e tradizioni. L'evento è.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Festa degli Antichi Sapori: a Indicatore l'edizione 2026L'appuntamento come ogni anno è a Indicatore dove si celebra la Festa degli Antichi Sapori.