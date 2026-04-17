Primo impiego 2026 tendenze e lavori in crescita in Italia

Nel 2026, il mercato del lavoro italiano sta vivendo una fase di cambiamenti significativi, soprattutto per chi si affaccia per la prima volta nel mondo professionale. Le modalità di ingresso si stanno modificando, con nuove tendenze e settori in crescita rispetto ai percorsi tradizionali. La complessità del panorama occupazionale si presenta come un elemento distintivo rispetto alle esperienze di inserimento di qualche anno fa, riflettendo un’evoluzione che coinvolge vari settori e competenze.

(Adnkronos) – L’accesso al mercato del lavoro per chi è agli inizi della carriera sta attraversando una fase di profonda trasformazione, caratterizzata da una complessità strutturale che supera la tradizionale linearità dei percorsi post-accademici. Secondo i dati pubblicati oggi da LinkedIn Notizie nel Barometro del primo impiego, le assunzioni entry-level in Italia hanno registrato un calo del 18,8% su base annua. Nonostante la flessione, il segmento giovanile mostra una tenuta superiore rispetto ai ruoli manageriali e senior, con la Gen Z che risulta la generazione più resiliente (-2,5%) a fronte di cali più drastici tra i Millennials e la Gen X.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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