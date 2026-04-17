Primavera Sassuolo contro il Milan | ecco dove e quando vedere la partita in streaming e in tv

Domani 18 aprile 2026 si gioca la partita tra la Primavera del Milan e quella del Sassuolo. La sfida si svolgerà in una delle sedi ufficiali e sarà possibile seguirla in streaming. La partita vede coinvolti i giovani calciatori delle due squadre, con l’appuntamento che si presenta come un momento importante del campionato primavera. La programmazione prevede la trasmissione in diretta sia in televisione che online.

Il Milan Primavera continua con la sua stagione con l'obiettivo primario di fare crescere i giovani rossoneri per il doppio salto: prima Milan Futuro, poi Prima Squadra. Non è un caso che molti talenti già si dividono tra l'Under 20 e l'Under 23 rossonera. Dopo 33 giornate di campionato i ragazzi di Giovanni Renna si trovano al tredicesimo posto con 43 punti. Il Milan Primavera arriva dalla vittoria per 2-0 contro il Lecce e lo 0-0 contro l'Atalanta. Domani i giovani rossoneri torneranno in campo per sfidare il Sassuolo: gara che si giocherà alle 15:00 del 18 aprile 2026 presso lo 'Stadio Enzo Ricci'. Dove vedere la sfida del Milan Primavera contro il Sassuolo Primavera? Come ogni partita del campionato Primavera, la partita valida per la 34^ giornata andrà in onda in diretta TV e streaming su Sportitalia.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Primavera, Sassuolo contro il Milan: ecco dove e quando vedere la partita in streaming e in tv Notizie correlate Domani Bologna-Milan: ecco come e dove vedere la partita in diretta tv o streamingBologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà domani, martedì 3 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio 'Dall'Ara'... Ecco come e dove vedere la partita Milan-Como di domani in diretta tv o streamingMilan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà domani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Coppa Italia Primavera: mercoledì la semifinale contro il Sassuolo; Paura al Viola Park: Vezzosi del Sassuolo Primavera sviene dopo un colpo al volto, è stato trasportato in ospedale; Coppa Italia Primavera | Emiliano Bigica prima della semifinale Sassuolo-Atalanta; Campionato Primavera: colpo Sassuolo, vittoria al Viola Park. Primavera, sabato la Fiorentina in campo con la Juve: terna arbitrale piemonteseSi avvicina per la Fiorentina di Daniele Galloppa la sentitissima sfida di campionato contro la Juventus. I viola, dopo la sconfitta pesante patita contro il Sassuolo in casa (1-3) che ha ... firenzeviola.it Primavera, esame Sassuolo. Al Viola Park la bestia nera della squadra di GalloppaTorna in campo oggi la Fiorentina Primavera, in campo alle ore 13 al Viola Park contro il Sassuolo. Per la squadra di Galloppa c'è l’obiettivo di riprendersi la testa della ... firenzeviola.it Buongiorno amici! Sull’Altopiano la primavera si fa vedere anche così… con gli #anemoni che spuntano tra le foglie secche dei boschi! Li avete incontrati anche voi durante le vostre passeggiate quassù PICCOLA CURIOSITA': lo sapevate che ven - facebook.com facebook La primavera sta per rimettere il piede sull’acceleratore. Ma non sarà una tregua del tutto tranquilla. Oggi ancora instabilità, soprattutto al Centro-Sud. Da domani fino a sabato il tempo tenderà a migliorare e le temperature massime torneranno a salire fino a 2 x.com