Domani sera alle 20:45 si gioca Bologna-Milan allo stadio Dall'Ara. La partita della 23ª giornata di Serie A mette di fronte i rossoneri di Max Allegri. Chi vuole seguire il match può farlo in diretta tv o in streaming online, senza perdere nemmeno un minuto dell’azione.

Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà domani, martedì 3 febbraio, alle ore 20:45 allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna, sarà trasmessa - in diretta tv e in streaming online - in esclusiva su 'DAZN'. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di 'DAZN' su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come pc, smartphone, tablet. Su 'DAZN' potrete seguire anche tutte le interviste del pre e del post partita; medesimo schema su 'Milan TV', canale ufficiale del club rossonero. Noi di 'PianetaMilan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Domani Bologna-Milan: ecco come e dove vedere la partita in diretta tv o streaming

Per seguire la partita Fiorentina-Milan, valida per la 20ª giornata della Serie A 2025-2026, domani alle ore 15:00, è possibile vedere la diretta in tv sui canali dedicati o tramite piattaforme di streaming autorizzate.

