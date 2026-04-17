Prevenzione e salute | dal 24 al 30 aprile la settimana mondiale delle vaccinazioni

Dal 24 al 30 aprile si svolge la settimana mondiale delle vaccinazioni, un’iniziativa promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa campagna mira a ricordare l’importanza delle vaccinazioni come strumento di prevenzione e tutela della salute pubblica. Durante questa settimana, vengono organizzati eventi e campagne di sensibilizzazione in diversi paesi per promuovere la copertura vaccinale e informare sulla sicurezza e l’efficacia dei vaccini.

La Settimana Mondiale delle Vaccinazioni, che si celebra dal 24 al 30 aprile su iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), rappresenta un’importante occasione per ricordare il valore di una delle più grandi conquiste della medicina moderna e per sensibilizzare la popolazione.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Settimana mondiale delle vaccinazioni: sedute straordinarie all’Asst Bergamo Ovest Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ripensare la salute: l’incontro dedicato a prevenzione e cura delle principali patologie oncologiche e cardiovascolari; La prevenzione arriva sotto casa: riparte il Tour della Salute 2026; Prevenzione e salute: dal 24 al 30 aprile la settimana mondiale delle vaccinazioni; Semi di poesia: coltivare prevenzione e salute attraverso la scrittura. Prevenzione donna: visite ed esami gratuiti in oltre 250 ospedali italiani, dal 22 al 29 aprile. Ecco dove e come prenotareDal 22 al 29 aprile torna la (H) Open Week sulla salute della donna: consulti, screening e colloqui gratuiti in tutta Italia per promuovere la medicina di genere e facilitare l’accesso alla prevenzion ... vanityfair.it Tour della Salute 2026: prevenzione in piazza e attività fisica da Gorizia a Reggio CalabriaIl Tour della Salute 2026 torna nelle piazze: consulti gratuiti, attività sportive e materiali informativi per avvicinare la prevenzione ai cittadini ... tuobenessere.it – anche a Spoleto! Dal 22 al 29 aprile 2026, Azienda Usl Umbria 2 aderisce all’iniziativa nazionale promossa da Fondazione Onda ETS: una settimana dedicata alla prevenzione e al benessere femminile facebook Il vero nodo resta irrisolto: manca una strategia di prevenzione. Senza progetti, i cantieri non partono e le emergenze si ripetono. Il problema resta la carenza di competenze e risorse nella pubblica amministrazione: I comuni non sono messi nelle condizioni di x.com