Marzo sotto l’alta pressione | ma ecco quando cambia tutto

A marzo, l’anticiclone mantiene il suo dominio fino a metà mese, portando temperature miti e poche piogge. Successivamente, ci sono segnali di possibile cambiamento con un ritorno dell’instabilità atlantica e un aumento delle precipitazioni. Le previsioni indicano un possibile spostamento delle condizioni meteo, con il clima che potrebbe cambiare nel corso delle prossime settimane.

Fino a metà mese domina l'anticiclone con clima mite e piogge scarse, poi possibili segnali di cedimento e ritorno di instabilità atlantica. Le proiezioni a medio-lungo termine delineano un avvio di marzo caratterizzato da una solida presenza dell'alta pressione sull'Europa. I principali modelli indicano valori di geopotenziale superiori alla media tra Europa centrale, bacino del Mediterraneo e parte del Nord Europa, configurazione che favorisce tempo stabile e precipitazioni meno frequenti.

Meteo di inizio marzo, Italia sotto una solida alta pressione: le previsioni fino a giorno 3L’inizio di marzo si apre con una situazione meteorologica estremamente stabile, caratterizzata dal dominio incontrastato dell’anticiclone.

Ciclone di inizio Marzo, alta pressione già spazzata viaFine del maltempo, almeno per questo Febbraio. L’Inverno meteorologico si concluderà sotto un vasto campo di alta pressione davvero promettente, che ci ... meteogiornale.it

Meteo Italia – Martedì 3 Marzo 2026 L’Italia oggi è sotto un campo di alta pressione che regala tempo stabile… ma spesso grigio! Temperature miti e sopra la media, con punte fino a 19-20°C al Centro-Sud Nord: tante nubi basse e nebbie, sopratt - facebook.com facebook