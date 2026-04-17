Presentazione della Relazione Anac in Parlamento partecipa Mattarella
Martedì 21 aprile, alle 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio, il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione presenterà al Parlamento la relazione annuale relativa alle attività svolte nel 2025. Alla cerimonia parteciperà anche il presidente della Repubblica. La presentazione si concentrerà sui dati e sui risultati raggiunti dall’Anac nel corso dell’anno passato.
ROMA - Martedì 21 aprile, a partire dalle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), Giuseppe Busia, presenterà al Parlamento la Relazione annuale sull’attività svolta nel 2025. Parteciperà all'evento il Capo dello Stato, Sergio Mattarella (foto). Si prevede nell'occasione anche il saluto del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. L'appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.🔗 Leggi su Lopinionista.it
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