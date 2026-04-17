Preghiera del mattino 17 Aprile 2026 | Gesù proteggimi dalle insidie del maligno

Il 17 aprile 2026, è stata diffusa una preghiera mattutina in cui si chiede protezione a Gesù. La richiesta si rivolge al Sacro Cuore, con l’obiettivo di difendersi da insidie e da persone considerate nemiche. La preghiera si svolge in un contesto di fede e devozione, senza riferimenti a eventi specifici o a soggetti particolari.

Signore Gesù, in questo venerdì trovo rifugio nel Tuo Sacro Cuore. Proteggimi dalle insidie del male e da chi trama contro di me. Resta sempre al mio fianco. – lalucedimaria.itCuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. Chiediamo a Gesù di essere accompagnati in questo nuovo giorno dal suo Sacro Cuore. Signore, tra qualche minuto, lascerò questa casa dove Tu hai trascorso la notte con me. Sento già l’ironia di coloro che, tra i miei colleghi, Ti prendono in giro.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 17 Aprile 2026: Gesù, proteggimi dalle insidie del maligno Catholic Morning Prayer APRIL 2026 | Catholic Prayers For Everyday Notizie correlate Preghiera del mattino, 18 Febbraio 2026: “Proteggimi Signore”Inizia il Mercoledì delle Ceneri con San Giuseppe, affidati al custode del Redentore per vivere la Quaresima con costanza e imparare dal più umile... Preghiera del mattino, 3 Aprile 2026: ai piedi della Croce, ringraziamo GesùIn questo Venerdì Santo sostiamo in silenzio ai piedi della Croce, memoria del sacrificio estremo di Gesù. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Usa, gaffe di Pete Hegseth: cita Pulp Fiction invece della Bibbia; Papa Leone XIV in Africa: su Tv2000 in diretta il viaggio apostolico in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale; L’Unitalsi di Verona apre la stagione dei pellegrinaggi. A Pasquetta in 800 a Lourdes.; Minori accoglie la reliquia di San Francesco: tre giorni di fede e devozione. CAPOLAVORI VISTI DA VICINO San Francesco in preghiera Dettaglio del teschio e del libro. Notate il crocifisso posto come reggi pagina nel libro di preghiere. Notate la posizione prospettica: il crocifisso non sembra sporgere dal piano della tela - facebook.com facebook Disponibile il PDF del libretto per la preghiera del Santo rosario per invocare il dono della pace, che il Santo Padre Leone XIV presiederà domani, 11 aprile 2026 nella Basilica di San Pietro alle ore 18: vatican.va/content/dam/li… x.com