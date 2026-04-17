Precipita per 20 metri nel dirupo e finisce nel fiume | trovato morto 17enne in Valle Verzasca

Nella notte in Valle Verzasca, un ragazzo di 17 anni è precipitato per circa 20 metri da un dirupo, finendo nel fiume sottostante. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo il giovane è stato trovato senza vita. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze della caduta. La comunità è rimasta sorpresa dalla tragedia che si è verificata nella zona.

Tragedia nella notte in Valle Verzasca, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo una caduta nel vuoto terminata nelle acque del fiume.Il dramma si è consumato a Corippo. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia cantonale, il giovane – cittadino svizzero domiciliato nel Canton.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Tragedia in Valle Verzasca: 17enne precipita da un dirupo nel fiumeUn tragico incidente ha strappato la vita a un giovane di 17 anni nella zona di Corippo, in Valle Verzasca, dopo una caduta accidentale avvenuta... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Precipita per 20 metri nel dirupo e finisce nel fiume: trovato morto 17enne in Valle Verzasca; Precipita per venti metri, 17enne morto in val Verzasca; Precipita in un dirupo e finisce nel fiume: muore diciassettenne in Canton Ticino; Tragedia in Valle Verzasca | 17enne precipita da un dirupo nel fiume. Precipita per 20 metri nel dirupo e finisce nel fiume: trovato morto 17enne in Valle VerzascaIl dramma si è consumato a Corippo. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia cantonale, il giovane – cittadino svizzero domiciliato nel Canton Berna – sarebbe precipitato per circa 20 ... quicomo.it Precipita per venti metri, 17enne morto in val VerzascaInfortunio mortale in val Verzasca: un 17enne è morto precipitando da un dirupo per venti metri. varesenews.it Un diciassettenne cittadino svizzero domiciliato nel Canton Berna ha perso la vita nella notte tra giovedì e venerdì a Corippo, in Valle Verzasca. Stando a quanto comunicato dalla polizia cantonale, è rimasto vittima di una caduta di circa 20 metri in un dirupo, - facebook.com facebook