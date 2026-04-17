Pontirolo Nuovo allerta truffe via Sms sulla Tari | segnalazioni di falsi messaggi ai cittadini

A Pontirolo Nuovo, i cittadini stanno ricevendo messaggi Sms che segnalano irregolarità nella Tari e invitano a contattare numeri a sovrapprezzo. L’amministrazione comunale ha avvisato che si tratta di comunicazioni false, inviate da soggetti non autorizzati. Le truffe digitali sono state segnalate come tentativi di inganno ai danni degli utenti, che vengono invitati a prestare attenzione e a non rispondere ai messaggi sospetti.

Pontirolo Nuovo. Nuova allerta truffe sul fronte digitale. L’amministrazione comunale segnala la circolazione di Sms fraudolenti inviati ai cittadini, nei quali vengono indicate presunte irregolarità legate alla posizione Tari e viene richiesto di contattare con urgenza numeri a sovrapprezzo. Secondo quanto comunicato dal Comune, si tratta di messaggi non riconducibili agli uffici pubblici e costruiti per indurre i contribuenti a richiamare servizi esterni a pagamento. Le comunicazioni ufficiali, viene precisato, non avvengono mai tramite Sms da numeri privati e non prevedono richieste di contatto telefonico verso numerazioni non istituzionali.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Limbiate, allarme truffe via SMS: falsi messaggi sulla TARICi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a...