Ponte del 1° maggio 2026 | riapre la stagione outdoor di Vivere l’Aniene

Nel ponte del 1° maggio 2026, torna l’appuntamento con la stagione outdoor organizzata dall’associazione Vivere l’Aniene. L’evento prevede attività all’aperto lungo il fiume e nelle aree circostanti, con la partecipazione di volontari e appassionati di natura. La riapertura segna l’inizio di una serie di iniziative dedicate alla promozione del tempo all’aperto e alla valorizzazione del territorio locale.

. Subiaco torna a scorrere al ritmo del fiume. Con il ponte del Primo Maggio prende ufficialmente il via la stagione 2026 di Vivere l’Aniene, realtà attiva da oltre vent’anni nel cuore della Valle dell’Aniene, che inaugura una nuova fase della propria crescita con una visione ancora più ambiziosa: coniugare esperienze outdoor autentiche e tutela concreta del territorio. Da sempre, Vivere l’Aniene costruisce le proprie attività attorno a tre pilastri: contatto diretto con la natura, rispetto del territorio e sostenibilità ambientale. Un approccio che trasforma ogni esperienza – dal tempo libero al team building aziendale – in un’occasione di connessione autentica con l’ambiente.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Ponte del 1° maggio 2026: riapre la stagione outdoor di Vivere l’Aniene Notizie correlate Subiaco e il ponte del Primo Maggio: riparte l’avventura outdoor sull’AnieneCosa: Riapertura stagionale del centro “Vivere l’Aniene” con attività outdoor e gestione del Laghetto di San Benedetto. Balcone double face con schermature intelligenti per vivere l’outdoor in primaveraCon l’arrivo della primavera, il vero limite alla vivibilità di un balcone non è sempre il freddo che tarda ad andarsene. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Come sarà il ponte del 1° maggio; 5 mete dove andare per il ponte del 1° maggio 2026 in Italia, Europa e nel mondo; Dove andare per il ponte del 1° Maggio in Italia? Le migliori mete per il 2026; Calendario scolastico 2026: tutti i ponti di primavera tra 25 aprile e 2 giugno. Ponte del 1° maggio 2026: riapre la stagione outdoor di Vivere l’AnieneSubiaco torna a scorrere al ritmo del fiume. Con il ponte del Primo Maggio prende ufficialmente il via la stagione 2026 di Vivere l’Aniene, realtà attiva da oltre vent’anni nel cuore della Valle dell’ ... adnkronos.com Ponte del 1° maggio 2026, Subiaco riapre la stagione outdoor: Vivere l’Aniene rilancia il turismo fluviale nel LazioTra rafting, natura e sostenibilità, torna protagonista il fiume Aniene a due passi da Roma Con il ponte del 1° maggio 2026 prende ufficialmente il via la ... gaeta.it La figlia dell'uomo disperso dopo il crollo del ponte sul Trigno: "Ridatemi mio padre". L'appello sui social: "Rimuovere le macerie, lui è lì sotto". #ANSA facebook La figlia dell'uomo disperso dopo il crollo del ponte sul Trigno: "Ridatemi mio padre". L'appello sui social: "Rimuovere le macerie, lui è lì sotto" #ANSA x.com