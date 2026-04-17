Pomeriggio tutto dedicato a Grieg per il prossimo appuntamento dell' Accademia Ricci

L’Accademia di Studi pianistici Antonio Ricci organizza un concerto a Udine completamente dedicato a Edvard Grieg. L’evento vedrà la partecipazione di due musicisti di rilievo: il violinista Julian Kainrath, nato nel 2005, e il pianista Luigi. La serata è curata dalla presidenza della professoressa Flavia Brunetto e si svolge nel pomeriggio, con l’obiettivo di rendere omaggio al compositore norvegese.

L’Accademia di Studi pianistici Antonio Ricci presieduta dalla professoressa Flavia Brunetto porta a Udine due musicisti di primissimo piano per un concerto interamente dedicato al compositore norvegese Edvard Grieg: il giovanissimo violinista Julian Kainrath, classe 2005, e il pianista Luigi.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tutto dedicato a Claude Debussy il prossimo appuntamento dell'Accademia Ricci All’Accademia del Poggio di Montevarchi un pomeriggio dedicato a Dante AlighieriArezzo, 04 marzo 2026 – Un pomeriggio dedicato alla grande poesia e al vertice assoluto della Divina Commedia inaugura il mese di marzo all’Accademia...