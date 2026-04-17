Il videogioco Pokémon Pokopia si mantiene al vertice della classifica giapponese, superando quasi un milione di copie vendute. La sua presenza stabile tra i titoli più acquistati conferma la sua popolarità tra i giocatori. I dati di vendita aggiornati mostrano una costante richiesta del pubblico, che ha portato il gioco a mantenere la posizione di leadership nelle classifiche settimanali.

Un successo che non si ferma. Pokémon Pokopia continua a dominare la classifica giapponese settimana dopo settimana, confermandosi come uno dei titoli più importanti del momento. Nonostante il passare del tempo, il gioco resta stabilmente al primo posto e si avvicina a un traguardo simbolico: il milione di copie vendute solo in Giappone. Un risultato che dimostra quanto il titolo sia riuscito a conquistare il pubblico. Nel dettaglio, nella settimana tra il 6 e il 12 aprile 2026, il gioco ha venduto altre 23.738 copie, portando il totale a 890.909 unità. Questo significa che manca davvero poco per raggiungere il milione, un obiettivo particolarmente significativo considerando che si tratta di un’esclusiva per Nintendo Switch 2.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Pokémon Pokopia domina ancora la classifica giapponese e sfiora il milione di copie vendute

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