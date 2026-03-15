Su Nintendo Switch 2, Pokémon Pokopia si mantiene in vetta alla classifica dei giochi più venduti al 15 marzo 2026, superando Monster Hunter Stories 3. La posizione di leadership del titolo dedicato ai Pokémon si conferma nonostante la concorrenza di uno dei JRPG più discussi del momento, che si trova in seconda posizione. La classifica si aggiorna settimanalmente e riflette le preferenze dei giocatori in questo periodo.

Il dominio di Pokémon sull’ eShop continua. Nella classifica settimanale dei giochi più venduti su Nintendo Switch 2, aggiornata al 15 marzo 2026, Pokémon Pokopia mantiene la prima posizione, resistendo all’assalto di uno dei JRPG più discussi del momento. Il nuovo capitolo della serie spin-off di Monster Hunter, infatti, ha debuttato con grande entusiasmo da parte della critica, ma non è riuscito a superare il titolo Pokémon nelle vendite digitali. La classifica generale dei giochi sull’eShop vede quindi Pokémon Pokopia in testa, seguito da Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Il titolo di Capcom si piazza immediatamente dietro il rivale, dimostrando comunque una forte partenza commerciale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Pokémon Pokopia domina la classifica eShop di Nintendo Switch 2 e supera Monster Hunter Stories 3

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