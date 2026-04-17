PMI bersaglio degli hacker I motivi dei ripetuti attacchi

Da quotidiano.net 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi, le piccole e medie imprese sono state spesso vittime di attacchi informatici. Secondo le statistiche più recenti, queste aziende rappresentano il 43% dei bersagli degli hacker. Gli attacchi si ripetono frequentemente, evidenziando una vulnerabilità diffusa nel settore. Le motivazioni di tali operazioni sono spesso legate alla facilità di penetrazione e alla scarsa protezione dei sistemi di sicurezza adottati da molte piccole e medie imprese.

Secondo recenti statistiche, le piccole e medie imprese rappresentano il 43% dei bersagli degli attacchi informatici. Il 60% delle PMI colpite, poi, cessa l’attività entro sei mesi. Numeri decisamente allarmanti, che hanno dunque bisogno di essere urgentemente approfonditi. Ma qual è il motivo che rende le PMI così vulnerabili? Innanzitutto, le difese informatiche deboli, poi gli scarsi investimenti in sicurezza e la falsa convinzione di essere troppo piccole per essere colpite. Spesso usate come punto d'accesso per colpire grandi aziende, le PMI subiscono attacchi come ransomware e phishing, con oltre il 70% delle violazioni che mira a realtà con meno di 100 dipendenti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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