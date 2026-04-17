Un rappresentante ha sottolineato l'importanza di migliorare la comunicazione ai cittadini riguardo alle azioni di prevenzione e repressione adottate. Si è evidenziato che è necessario trasmettere in modo più chiaro le attività svolte per aumentare la percezione della sicurezza pubblica. La discussione riguarda il modo migliore di condividere queste informazioni con la popolazione per favorire una maggiore consapevolezza e fiducia nelle forze dell’ordine.

“C’è un impegno da parte di tutti e in maniera congiunta perché è importante trasmettere ai cittadini la percezione della sicurezza, che riflette quello che è l’effettivo e costante impegno di tutti, ogni giorno, non solo da parte della Polizia di Stato, ma di tutte le forze dell’ordine, della magistratura e del governo a sostegno del nostro operato”. Lo ha dichiarato il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, a Catania per i festeggiamenti del 174esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. “Sicuramente – ha sottolineato – su questo dobbiamo riflettere, perché vi sono dei...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Pisani: “trasmettere ai cittadini la percezione della sicurezza”

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