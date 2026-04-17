Dopo la partita disputata a San Siro contro l’Inter, l’allenatore del Cagliari ha commentato la sconfitta della squadra. Ha parlato dell’effetto dello “uno-due” messo a segno dai nerazzurri, che ha lasciato i sardi disorientati. Inoltre, ha espresso un rammarico specifico riguardo al primo gol subito dalla sua squadra. Le sue dichiarazioni sono state rese note al termine dell’incontro.

di Alberto Petrosilli Pisacane, allenatore del Cagliari, ha analizzato la sconfitta dei sardi questa sera nella sfida di San Siro contro l’Inter: le dichiarazioni. Al termine del match, l’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane è intervenuto ai microfoni di Skysport per analizzare la sconfitta, riconoscendo la superiorità schiacciante della capolista guidata. PAROLE – « Normale che con il doppio cazzotto, contro una squadra come l’Inter, ci ha un po’ stordito. Fino a quel momento ci stavamo sacrificando bene e tenevamo bene il campo. Sapevamo che, nonostante potevamo fare tutto bene l’Inter poteva creare grattacapi. Abbiamo affrontato la squadra più forte: lo dicono numeri e statistiche e spiace perché la palla sul primo gol poteva essere gestita meglio.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pisacane post Inter Cagliari: «L’uno-due dei nerazzurri ci ha stordito. Ho un rammarico sul primo gol»

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