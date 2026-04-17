Il proprietario del Pisa, Alexander Knaster, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un'intervista a Sky Sport, in cui ha parlato della situazione del calcio in Italia. Ha affermato che il settore è caratterizzato da una gestione problematica, ma ha anche aggiunto che si percepisce ancora un forte interesse da parte degli investitori nel panorama calcistico nazionale. Le sue parole si inseriscono in un momento di attenzione sui vari aspetti del calcio italiano.

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© Calcionews24.com - Pisa, il proprietario Knaster sicuro: «Il calcio in Italia è mal gestito ma posso dire che c’è ancora entusiasmo a investire in Italia»

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