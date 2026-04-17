Pisa-Genoa domenica 19 aprile 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica pomeriggio si gioca la partita tra Pisa e Genoa, nel 33esimo turno di Serie A. L’incontro si svolge alla Cetilar Arena alle ore 18:00. Sono state annunciate le formazioni ufficiali e le quote per la scommessa, e sono stati fatti alcuni pronostici sulla partita. La sfida rappresenta un’ulteriore tappa del campionato, con entrambe le squadre che cercano punti importanti in vista della fine della stagione.

Nel programma del 33esimo turno di Serie A va in scena anche la sfida tra Pisa e Genoa, che si gioca alla Cetilar Arena domenica pomeriggio. Pochissime chance di salvezza per il Pisa che nel turno precedente ha perso per 3-9 contro la Roma rimediando l’ottava sconfitta nelle ultime nove gare. I nerazzurri hanno pero. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pisa-Genoa (domenica 19 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Pisa-Torino (domenica 05 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiIl Torino fa visita al Pisa all’Arena Garibaldi per il prossimo turno del campionato di Serie A, con l’obiettivo di mantenersi in una zona di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pisa-Genoa: probabili formazioni e statistiche; Pisa-Genoa, info biglietti; Info e biglietti per tifosi diretti a Pisa; Probabile Formazione - 33° Giornata. Pisa-Genoa all’Arena Garibaldi: Hiljemark con le spalle al muro, De Rossi punta a chiudere serenamenteDomenica 19 aprile all’Arena Garibaldi: Pisa quasi retrocesso, il Genoa di De Rossi con l’emergenza a centrocampo. Formazioni e streaming DAZN. lifestyleblog.it Verso Pisa-Genoa, De Rossi primo match point ma sono una squadra vivaDomenica 19 aprile 2026, alle ore 18:00, un'altra sfida cruciale, Pisa-Genoa, Repubbliche Marinare sul prato della 33/esima giornata. A sei dalla fine, i nerazzurri di Toscana sono ultimi a quota 18, ... rainews.it Genoa, De Rossi: “Vincere domenica sarà il match-point. Gasperini-Ranieri Non commento” Il Genoa di Daniele De Rossi si prepara al match contro il Pisa: ecco le parole del tecnico dei liguri in conferenza stampa. Il Genoa è pronto ad affrontare il Pisa nella - facebook.com facebook Genoa, scocca l’ora di Amorim: a Pisa la prima volta da titolare x.com