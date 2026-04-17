Piccoli elettori in Spezia | 733 bambini votano il libro del cuore

In provincia di Spezia, 733 bambini si sono recati alle urne per partecipare a un’inedita consultazione. Hanno votato per il libro che considerano più importante per la loro età, contribuendo così a un’operazione di coinvolgimento civico rivolta ai più giovani. La loro scelta si è svolta in modo spontaneo e organizzato, segnando un momento di partecipazione che coinvolge direttamente le nuove generazioni.

Settecentotrentatré piccoli elettori della provincia spezzina hanno appena concluso una missione civile fondamentale: scegliere il libro più significativo per la loro fascia d’età. Le consultazioni per la diciassettesima edizione del Premio nazionale Nati per leggere, nella sua sezione dedicata alla crescita attraverso i libri per la fascia 3-6 anni, si sono appena chiuse in quindici strutture scolastiche del territorio ligure, coinvolgendo un numero rilevante di docenti e istituzioni locali. L’iniziativa ha la partecipazione attiva di 61 insegnanti che, dopo aver presentato e letto ai propri alunni i dieci titoli selezionati per il concorso, hanno facilitato il processo democratico nelle aule.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piccoli elettori in Spezia: 733 bambini votano il libro del cuore Notizie correlate Il cuore grande della Curva Sud per i piccoli pazienti del FatebenefratelliTempo di lettura: 2 minutiSabato 4 aprile 2026 un’ondata di solidarietà ha attraversato l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli – di... 12/02 – I vannacciani votano la fiducia ma dicono “no” al dl Ucraina – Sparatoria in una scuola in Canada – La vicenda del cuore “bruciato”Home > Podcast > 12/02 – I vannacciani votano la fiducia ma dicono “no” al dl Ucraina – Sparatoria in una scuola in Canada – La vicenda del cuore... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Comunità peruviana alle urne in Liguria: anche cittadini dalla Spezia al voto a Genova; Votazioni anche nelle scuole spezzine per il Premio nazionale di Nati per Leggere – sezione Crescere con i libri.