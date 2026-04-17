Peugeot 208 GTi il ritorno alle origini Anche se cambia tutto – FOTO

La nuova versione della Peugeot 208 GTi segna un ritorno alle origini del modello, con un design rivisitato e nuove caratteristiche tecniche. Le immagini mostrano dettagli esterni e interni aggiornati, evidenziando le differenze rispetto alle versioni precedenti. La vettura mantiene l’appeal sportivo, con linee più aggressive e un frontale ridisegnato. La presentazione ufficiale include una serie di foto che illustrano le principali novità estetiche e funzionali del modello.

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