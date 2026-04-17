A Pescara si registrano disagi legati alla gestione dell’emergenza idrica, con avvisi di comunicazione rimossi e continui scambi di responsabilità tra le autorità locali. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale ha criticato pubblicamente la sequenza di errori nella comunicazione e nell’organizzazione della risposta al problema, evidenziando una situazione di confusione tra le parti coinvolte.

Il capogruppo del M5s in Consiglio comunale, Paolo Sola, ha lanciato un duro monito contro la gestione dell’emergenza idrica che sta colpendo Pescara, denunciando una serie di errori comunicativi e organizzativi senza precedenti. La crisi è scoppiata a seguito dei lavori di manutenzione sulla condotta denominata Giardino, eseguiti dall’Aca nei giorni 13 e 14 aprile, trasformando quella che doveva essere un’operazione programmata in un periodo di profonda incertezza per la cittadinanza. La tensione è salita vertiginosamente nel pomeriggio del 16 aprile, quando un avviso relativo alla non potabilità dell’acqua è stato diffuso dalla Asl di Pescara attraverso i canali social.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara, caos per l’acqua: tra avvisi rimossi e rimpalli di colpa

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