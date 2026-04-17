Pechino Express 2026 | la gelosia di Fiona May quando Patrick dorme nel letto con Camila e il dispiacere per gli Spassusi

Da vanityfair.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sesta puntata di Pechino Express 2026, il programma Sky Original, si sono verificati alcuni momenti di tensione tra i partecipanti. Fiona May ha manifestato gelosia quando Patrick è stato visto dormire nel letto con Camila. Nel frattempo, gli Spassusi hanno espresso dispiacere per alcune dinamiche vissute durante la gara. Lo scambio delle coppie ha portato a novità e cambiamenti tra i concorrenti.

Proprio quest'ultimo non rende Fiona May felicissima, considerando che è molto gelosa di lui e non gradisce che al suo fianco per un'intera giornata ci sia Camila. Non aiuta il fatto che i due abbiano anche condiviso il letto matrimoniale insieme, anche se Patrick giura che, quella notte, ha fatto un'eccezione e ha scelto di dormire con gli slip. Al momento della ricongiunzione il clima è, comunque, sereno, anche se May proprio non riesce a non farsi scappare una battuta: «Patrick, io ti conosco. Ma sei un uomo». Da qui la sua rassicurazione: «Ma io ragiono con la testa, mica col.», direi che ci siamo capiti. Resta che sono...🔗 Leggi su Vanityfair.it

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