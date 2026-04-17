Pechino Express 2026 la coppia eliminata della sesta puntata | i vincitori e la classifica dei viaggiatori

Durante la sesta puntata di Pechino Express 2026, andata in onda giovedì 16 aprile, gli Spassusi sono stati eliminati. La puntata ha visto la conclusione del percorso per questa coppia, mentre si sono confermate le posizioni dei concorrenti nella classifica generale. La trasmissione prosegue con nuovi sviluppi e sfide tra i viaggiatori ancora in gara.