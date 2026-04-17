Pechino Express 2026 la coppia eliminata della sesta puntata | i vincitori e la classifica dei viaggiatori
Durante la sesta puntata di Pechino Express 2026, andata in onda giovedì 16 aprile, gli Spassusi sono stati eliminati. La puntata ha visto la conclusione del percorso per questa coppia, mentre si sono confermate le posizioni dei concorrenti nella classifica generale. La trasmissione prosegue con nuovi sviluppi e sfide tra i viaggiatori ancora in gara.
Gli Spassusi sono stati eliminati al termine della sesta puntata di Pechino Express 2026, in onda giovedì 16 aprile. Primi classificati i Veloci. I viagggiatori hanno percorso 335 chilometri da Huizhou a Nanjing.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Pechino Express 2026, la coppia eliminata della terza puntata, i vincitori e la classifica dei viaggiatori
Leggi anche: Pechino Express 2026, la coppia eliminata della quarta puntata, i vincitori e la classifica dei viaggiatori
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Pechino Express 2026, oggi la quinta tappa: le anticipazioni dell'arrivo in Cina; Pechino Express 2026, eliminate le Biondine. FOTO; Pechino Express 2026, stasera la quinta tappa: le anticipazioni di giovedì 9 aprile; Pechino Express 2026: il crollo di Biagio Izzo e la freschezza della nuova inviata Giulia Salemi.
Pechino Express 2026, la coppia eliminata della sesta puntata: i vincitori e la classifica dei viaggiatoriGli Spassusi sono stati eliminati al termine della sesta puntata di Pechino Express 2026, in onda giovedì 16 aprile ... fanpage.it
Pechino Express: il dolore di Chanel Totti e l’addio agli Spassusi, la sesta tappa è una doccia freddaLa sesta tappa di Pechino Express 2026, andata in onda giovedì 16 aprile su Sky e Now, ha lasciato un segno nei viaggiatori in Cina e non solo. In un percorso di 355 chilometri da Huizhou a Nanjing, l ... cosmopolitan.com
Un bel di pollo... #PechinoExpress - facebook.com facebook
AH COSÍ NUDO #pechinoexpress x.com