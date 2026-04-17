Ogni volta che gruppi di destra organizzano manifestazioni pubbliche, le forze di sinistra rispondono con proteste e mobilitazioni. Questa dinamica si ripete nel tempo, con le due parti che si affrontano in modo spesso acceso, portando a scontri e tensioni nelle strade. Le manifestazioni di entrambe le fazioni attirano attenzione e spesso finiscono per creare una divisione evidente tra i partecipanti.

Il copione è sempre lo stesso: la destra scende in piazza e la sinistra si mobilita per impedirle di esprimere le proprie idee cercando non solo di boicottare ma anche di censurare le manifestazioni sgradite. È quanto succederà anche domani a Milano dove, in concomitanza con la manifestazione promossa dalla Lega e dal gruppo dei Patrioti in Piazza Duomo, sono stati organizzati ben tre contro cortei promossi dai centri sociali, dai collettivi ma anche un’iniziativa di Anpi, Cgil, Arci e varie associazioni antirazziste con la partecipazione di esponenti del Pd. I cortei. Alle ore 14 partirà da Piazza Lima un corteo con lo slogan "Milano è migrante.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Patrioti, è il solito copione: se la destra scende in piazza, la sinistra si mobilita

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