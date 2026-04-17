Pasticcio Assori Giunta Episcopo costretta dal Tar a pronunciarsi | la piscina sarà affidata tramite gara

Un anno dopo la presentazione di un progetto per la riqualificazione e gestione della piscina comunale, il Comune di Foggia è stato costretto dal Tar Puglia a pronunciarsi sulla questione. La decisione ha portato alla scelta di affidare l’incarico attraverso una gara pubblica, superando le precedenti modalità di gestione. La vicenda riguarda un intervento promosso dall’Associazione sportiva e ricreativa, che aveva avanzato una proposta per il rilancio della struttura.

Esattamente un anno fa, l’Asd As.so.ri. Ets aveva presentato un progetto per la riqualificazione e la successiva gestione della piscina comunale di piazza De Gasperi, e oggi, messo alle strette dal Tar Puglia, il Comune di Foggia sceglie la strada della procedura comparativa ad evidenza pubblica.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Foggia: De Sabato spiazza tutti, Episcopo ripensa la GiuntaLa sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo sta per rimodulare la sua Giunta, ma il Bilancio 2026-2028 resta l’ostacolo immediato da superare. Strade martoriate dai nubifragi e allagamenti: la Giunta Episcopo chiede lo stato di calamità e i contributi stataliIngenti danni alla rete stradale, alla abitazioni di Borgo Incoronata e al comparto agricolo.