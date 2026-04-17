Dal museo del Cotone a Villa Haecler: passeggiata sul filo dei ricordi a Ponte Lambro Nell'ambito della quinta edizione del Lake Como Walking Festival dedicata al tema "Barche e navette", l'associazione Sentiero dei Sogni, in sinergia con Fondazione Alessandro Volta e con il sostegno del Comune.🔗 Leggi su Quicomo.it

Notizie correlate

Leggi anche: Prada Polo traforata: Seta, cotone e il lusso italiano

Cipro e le basi UK: quel ponte militare tra Europa e Medio Oriente che inquieta la TurchiaDa Cipro – A seguito delle tensioni legate alla base di RAF Akrotiri, Nikos Christodoulides e Keir Starmer hanno avuto un colloquio telefonico sulla...

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Passeggiate Creative: Quel Ponte tra seta e cotone; Ponte Lambro, passeggiata tra seta e cotone nel segno della memoria.

Passeggiate Creative: Quel Ponte tra seta e cotoneRitrovo domenica 19 aprile, ore 14, nella Sala Consiliare del Comune di Ponte Lambro, in via Roma 23. In un cammino di circa 3 chilometri in piano tra il nucleo centrale del paese e la frazione di Lez ... quicomo.it