Nelle ultime ore, sono state riferite tensioni riguardo alla presenza delle basi britanniche sull’isola di Cipro, in particolare quella di RAF Akrotiri. A seguito di questo, il presidente cipriota e il leader dell’opposizione britannica hanno avuto un colloquio telefonico per discutere della gestione delle strutture militari straniere nell’area. La questione coinvolge anche le relazioni tra Cipro, la Turchia e il Regno Unito.

Da Cipro – A seguito delle tensioni legate alla base di RAF Akrotiri, Nikos Christodoulides e Keir Starmer hanno avuto un colloquio telefonico sulla gestione delle basi britanniche. In precedenza, Christodoulides le aveva definite un lascito coloniale (opinione condivisa sostanzialmente dalla maggioranza della popolazione cipriota), sottolineando che vi risiedono circa 10.000 ciprioti sotto giurisdizione britannica. Le basi militari britanniche di Akrotiri e Dhekelia, presenti sull’isola di Cipro dal 1960, rappresentano uno dei più duraturi e controversi lasciti del periodo postcoloniale europeo. Formalmente create contestualmente... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Cipro e le basi UK: quel ponte militare tra Europa e Medio Oriente che inquieta la Turchia

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