Il Papa ha dichiarato che l’Africa deve essere liberata dalla corruzione e ha sottolineato l’importanza di sviluppare questa consapevolezza già durante gli anni della formazione. Ha parlato di come il rigore morale, il disinteresse e la coerenza degli educatori e insegnanti siano fondamentali per rafforzare questa presa di coscienza tra i giovani. La sua dichiarazione è stata rilasciata in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sui passaggi seguiti.

“L’Africa ha bisogno di essere liberata dalla piaga della corruzione. E per un giovane tale consapevolezza deve consolidarsi fin dagli anni della formazione, grazie al rigore morale, al disinteresse e alla coerenza di vita dei propri educatori e insegnanti”. Sono le parole di Papa Leone XIV nell’incontro con il mondo universitario nell’ateneo cattolico dell’Africa centrale a Yaoundé in Camerun. Servizio di Cristiana Caricato RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Papa Leone: “Liberare l’Africa dalla piaga della corruzione”

Papa Leone: “Liberare l’Africa dalla piaga della corruzione”

Notizie correlate

Leone, 'l'Africa sia liberata dalla piaga della corruzione'Il Papa incoraggia il mondo universitario a trasmettere valori come "la giustizia e l'equità, l'integrità, il senso del servizio e della...

Papa Leone partito per viaggio apostolico in Africa(LaPresse) – Papa Leone XIV è partito per il viaggio apostolico in Africa, il terzo del suo Pontificato.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: La forza non violenta della Pasqua negli appelli di pace di Papa Leone XIV; Papa Leone XIV oggi in Camerun: 'La pace non è uno slogan'; Papa Leone XIV pronto a partire per l’Africa: quale Chiesa troverà in Algeria; L’appello alla pace di Papa Leone, filo rosso del suo pontificato. Chi ha in mano le armi le deponga. Editoriale di Andrea Riccardi sul Corriere della Sera.

Papa Leone XIV in Camerun: mondo ha sete di pace | Forza morale nei negoziati può placare le tensioniPapa Leone XIV in Camerun dopo l'Algeria: la sete di pace del mondo e la tenerezza di Dio. I discorsi di Prevost alle autorità e agli orfani in Africa ... ilsussidiario.net

Papa Leone XIV oggi in Camerun: Pace non è uno slogan, non sia fondata su minacce e armiOggi Prevost giunge in Camerun: è il terzo Pontefice a farlo, dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, in visita rispettivamente nel 1985 e nel 2009. Oltre all’incontro con i principali esponenti polit ... tg24.sky.it

Dal #Camerun: Per voi Papa Leone tra i bambini dell’ospedale di Douala - facebook.com facebook

«È per mia nipote»: il gesto tenero di Papa Leone XIV mentre sceglie un gioiello in Algeria Approfondisci qui: x.com