Dal 19 al 25 aprile 2026, i palinsesti televisivi presentano variazioni tra i principali canali italiani. Canale 5 ripropone la stessa programmazione della settimana precedente, mentre Rai1 mantiene le sue scalette senza modifiche. La programmazione di Rai1 vede la presenza di un documentario sulla musica, con una conduttrice che presenta uno show serale. Gli altri canali come La7, Tv8, Nove e La7 Cinema hanno invece cambiato alcune trasmissioni rispetto alla settimana precedente.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 19 al 25 aprile 2026. Rai1 D: Roberta Valente: Notaia in Sorrento (24) 1ªTv L: La Buona Stella (23) 1ªTv M: Il Commissario Montalbano R M: Sister Act 2 G: Uno Sbirro in Appennino (34) 1ªTv V: Dalla Strada al Palco Special (36) S: Canzonissima (66) Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: I Cesaroni: Il Ritorno (26) 1ªTv M: Inter-Como M: Grande Fratello Vip (1113) G: Battiti Live Spring Forbidden Fruit 1ªTv V: Forbidden Fruit 1ªTv Grande Fratello Vip (1213) S: Amici di Maria De Filippi (69) il 2504 8:55 – Deposizione Corona Mattarella 10:55 – Cerimonia Anniversario della Liberazione...🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - PALINSESTI 19-25 APRILE 2026: CANALE 5 RICAMBIA LA SETTIMANA, RAI1 A BOCCE FERME

Notizie correlate

Leggi anche: PALINSESTI 19-25 APRILE 2026: RAI1 SERENA, CANALE 5 CAMBIA LE CARTE IN TAVOLA

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: PUGLIA CULTURE, in circuito: la programmazione dal 14 al 19 aprile nei Comuni del circuito tra prosa, musica e danza; Donazione di organi; Teatro Verdi - Stagione Lirica e di Balletto 2026; Cinema Odeon: nuova programmazione tra grandi interpreti, classici restaurati e omaggi musicali.

Forbidden Fruit, variazione palinsesto 19-25/04: in onda in prime time giovedì e venerdìLa soap turca andrà in onda in prima serata sia giovedì 23 che venerdì 24 aprile lasciando il prime time del mercoledì al Gf Vip ... it.blastingnews.com

Annunciati i palinsesti estivi della Rai - facebook.com facebook

Il CdA Rai ha preso atto dei palinsesti estivi che saranno segnati dai grandi eventi sportivi. Oltre ai Mondiali di calcio (su Rai 1 e su Rai 2), Rai 2 trasmetterà #TourDeFrance, #GiroDItalia Femminile, #nuoto, #atletica, #basket femminile, #GinnasticaArtistica e # x.com