Il primo anticipo della 33ª giornata di Serie A si è concluso con il Sassuolo che ha battuto il Como 2-1. La partita si è svolta oggi, con il risultato che ha permesso al Sassuolo di ottenere tre punti importanti. Il Como, invece, rischia di allontanarsi ulteriormente dalle concorrenti per un posto in Champions League. La gara si è disputata sul campo di casa del Sassuolo.

Si è concluso il primo anticipo della giornata numero 33 di Serie A con il Sassuolo che ha battuto il Como che rischia di perdere contatto con le rivali per un posto in Champions League. I voti di Sassuolo-Como (Ansa Foto) – calciomercato.it Il primo tempo ha visto una partita equilibrata e con poche emozioni per quello che riguarda i primi 40 minuti della sfida con la parte finale che è stata ricca di emozioni. I padroni di casa sono passati in vantaggio grazie alla rete di Volpato e giunti al raddoppio con Nzola. A riaprire subito la partita ci ha pensato Nico Paz che, proprio poco prima del fischio finale della prima frazione, ha battuto Turati.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pagelle Sassuolo-Como 2-1, i voti dell’anticipo di Serie A

Napoli-Atalanta 3-1: gol e highlights | Serie A

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