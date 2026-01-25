Di seguito, le pagelle di Sassuolo Cremonese, partita valida per la 22ª giornata di Serie A disputata al Mapei Stadium. Analizziamo i principali protagonisti e i voti attribuiti, offrendo un quadro chiaro e obiettivo dell'incontro. Questa analisi permette di comprendere meglio le prestazioni di entrambe le squadre in un match importante del campionato italiano.

Calciomercato Lazio, nuovi contatti con quel giocatore della Fiorentina! Sarà lui a raccogliere quell’eredità pesante? Le ultime Giovane Napoli: alla scoperta del nuovo attaccante azzurro. Retroscena, storia, identikit e curiosità che (forse) non sapevate Dybala a caccia di riscatto in Roma Milan: perché l’argentino può essere decisivo all’Olimpico. C’è un motivo, e sul futuro. Calciomercato Fiorentina: in quattro possono lasciare la Viola a gennaio! In entrata sono loro i grandi obiettivi. Ultimissime novità Infortunio Neres, il brasiliano vola a Londra: l’attaccante sceglie l’intervento per risolvere il problema alla caviglia Giovane Napoli: alla scoperta del nuovo attaccante azzurro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Sassuolo Cremonese, i voti della sfida di Serie A valida per la 22esima giornata

Pagelle Cagliari Milan, ecco i voti ai protagonisti della sfida valida per la diciottesima giornata di Serie AEcco le pagelle della sfida tra Cagliari e Milan, valida per la diciottesima giornata di Serie A 202526.

Leggi anche: Pagelle Sassuolo Fiorentina, ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Le pagelle – Baschirotto, non si passa. Bonazzoli non incide; Napoli-Sassuolo 1-0, pagelle e tabellino: Lobotka decisivo, Juan Jesus è un muro, Laurienté manda in crisi Beukema, Hojlund e McTominay appannati; Cremonese-Verona le pagelle di CM: Giovane il migliore, Vardy cala alla distanza; Le pagelle di Napoli-Sassuolo: Juan Jesus impeccabile, Fadera spento.

Sassuolo-Cremonese, sfida salvezza al Mapei StadiumTutto su Sassuolo-Cremonese del 25 gennaio 2026: orario, dove vederla in TV e streaming, probabili formazioni, precedenti e analisi tattica della sfida salvezza. lifestyleblog.it

Sassuolo-Cremonese, le formazioni ufficialiVisualizzazioni: 0 A pochi minuti dal fischio d’inizio di Sassuolo-Cremonese sono state diramate le formazioni ufficiali che scenderanno in campo al Mapei alle 12:30. Ad aprire questa domenica della 2 ... calciostyle.it

Serie A Femminile - Roma-Sassuolo 2-1 - Le pagelle del match #ASRoma #RomaSassuolo #SerieAWomenAthora #footballnews #Vocegiallorossa - facebook.com facebook

Pagelle #Napoli, i voti del successo contro il Sassuolo: Juan Jesus top, Hojlund stanco x.com