Nella partita di San Siro tra Inter e Roma, si sono disputate le gare della 31a giornata di Serie A 202526. Sono state stilate le pagelle dei giocatori, individuando i migliori e i peggiori in campo. Le valutazioni riguardano le prestazioni dei protagonisti in questa sfida, con giudizi sui singoli e sui momenti più significativi del match. La giornata ha visto le squadre confrontarsi su diversi aspetti tecnici e tattici.

Calciomercato Chelsea, altro grande colpo in prospettiva per i Blues! Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli Calciomercato Roma: deciso il futuro di Malen. Con o senza Champions, si concretizzerà questo scenario in estate! Ultimissime Locatelli Juve, la missione del centrocampista dopo la delusione con l’Italia: pronto il rinnovo in bianconero! Cagni non ci sta e risponde: «Adani? Pensate che lo paghiamo perché è in Rai. Vi faccio vedere uno spezzone in cui sono riuscito a farlo arrivare» Diretta gol Serie A LIVE: Inter a valanga sulla Roma, a San... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Inter Roma: ecco i Top e i Flop della super sfida di San Siro! Le valutazioni complete

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L’Inter annienta la Roma 5-2 e torna a candidarsi con autorità per lo scudetto Le pagelle della partita di Inter-Roma di @riccardotrevisani #InterRoma #Fantacalcio facebook

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