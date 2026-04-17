Ozempic non funziona per tutti | ora sappiamo il perché

Negli ultimi anni, i farmaci a base di principi attivi come semaglutide, liraglutide e tirzepatide, noti rispettivamente come Ozempic e Wegovy, sono stati utilizzati per trattare il diabete di tipo 2 e l’obesità. Tuttavia, è stato osservato che non tutti ottengono gli stessi risultati con questi medicinali. Ora si indaga sulle ragioni di questa diversa efficacia, considerando vari fattori legati alle caratteristiche individuali dei pazienti.

Negli ultimi anni, semaglutide, liraglutide e tirzepatide, i principi attivi dietro nomi come Ozempic e Wegovy, hanno cambiato il modo in cui si trattano diabete di tipo 2 e obesità. Abbiamo visto e sentito parlare di risultati spesso spettacolari, una copertura mediatica globale, fino ad arrivare alle liste d'attesa nelle farmacie. Eppure c'è un dato che i medici conoscono bene e che raramente finisce sui giornali: per una persona su dieci, questi farmaci non funzionano come dovrebbero. Per diverso tempo non si è capito perché, ma studio appena pubblicato su Genome Medicine offre finalmente una risposta. Il gene che disattiva l'ormone La chiave è un gene chiamato PAM (peptidyl-glycine alpha-amidating monooxygenase) e l'enzima che lo codifica.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Ozempic non è per tutti: ecco perché può essere rischioso

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