Ozempic non funziona nel 10% dei casi | ora un nuovo studio chiama in causa la resistenza al GLP-1

Un nuovo studio pubblicato su Genome Medicine suggerisce che la resistenza al GLP-1, associata a varianti del gene PAM, potrebbe essere alla base dell’efficacia limitata di farmaci come Ozempic in circa il 10% dei pazienti. La ricerca si concentra sulle differenze genetiche che influenzano la risposta a questo tipo di trattamento e apre nuove prospettive per comprendere le variabili che determinano il successo terapeutico.

La resistenza al GLP-1, legata a varianti del gene PAM, potrebbe spiegare perché farmaci come Ozempic risultano meno efficaci in alcuni pazienti: i risultati di un nuovo studio pubblicato su Genome Medicine.🔗 Leggi su Fanpage.it

OZEMPIC nuovi studi lo confermano: effetti collaterali e dipendenza sul dimagrimento

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Ozempic non funziona nel 10% dei casi: ora un nuovo studio chiama in causa la resistenza al GLP-1La resistenza al GLP-1, legata a varianti del gene PAM, potrebbe spiegare perché farmaci come Ozempic risultano meno efficaci in alcuni pazienti: i risultati ... fanpage.it

Ozempic, scoperto perché non funziona per tuttiDue varianti del gene PAM causano resistenza biologica al GLP-1, riducendo l’efficacia di farmaci molto diffusi come semaglutide. msn.com

Dimagrire con Ozempic e simili non è uguale per tutti: alcuni perdono più peso, altri soffrono più effetti collaterali. Un’analisi genetica rivela perché: piccole differenze nel DNA possono cambiare la risposta ai farmaci https://bit.ly/efficacia_antiobesita - facebook.com facebook

A quelli che "con l'arrivo dell'ozempic le paladine della #bodypositive si sono tutte convertite" voglio comunicare che non erano né paladine né avevan nulla a che fare con la bodypositive. Era semplicemente ricerca di click (e soldi) facili, ma ne parleremo ben x.com