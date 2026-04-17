Durante un convegno dedicato all’economia locale, il presidente di Confindustria ha espresso la possibilità di cambiare le figure che attualmente governano l’Europa. Le sue parole sono state riferite senza ulteriori commenti o interpretazioni, concentrandosi sulla possibilità di un cambiamento nel panorama politico europeo. La riflessione si inserisce nel contesto di un dibattito più ampio sulla direzione futura dell’Unione Europea e sulle leadership attuali.

«È logico che se il conflitto continua diventa un problema, cominciamo ad avere problemi di reperire prodotti sugli scaffali in Sicilia e con i voli aerei. Così fare impresa è veramente complicato. mi meraviglio che l’Europa non stia vedendo questa cosa e non abbia pronte misure, che si stia parlando ancora di aiuti di Stato e non di debito pubblico. Ancora oggi il cambio euro-dollaro vale 1.16, questa miopia mi spaventa, forse dobbiamo cambiare chi ci sta governando in Europa». Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a margine del convegno “Genova e Liguria capitali dell’economia del mare 2026”. «Il vero tema è...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Orsini: «Forse dobbiamo cambiare chi ci sta governando in Europa»

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