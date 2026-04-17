Un politico ha dichiarato che è necessario cambiare chi governa l'Europa, sottolineando che se il conflitto prosegue, si iniziano a riscontrare difficoltà nella disponibilità di prodotti sugli scaffali e nei voli aerei. La sua dichiarazione fa riferimento alle conseguenze di una situazione di instabilità prolungata e alle ripercussioni pratiche che si manifestano in vari settori. Queste affermazioni sono state fatte in un contesto di discussione sulla gestione europea delle crisi attuali.

"È logico che se il conflitto continua diventa un problema, cominciamo ad avere problemi di reperire prodotti sugli scaffali in Sicilia e con i voli aerei. Così fare impresa è veramente complicato. mi meraviglio che l'Europa non stia vedendo questa cosa e non abbia pronte misure, che si stia parlando ancora di aiuti di Stato e non di debito pubblico. Ancora oggi il cambio euro-dollaro vale 1.16, questa miopia mi spaventa, forse dobbiamo cambiare chi ci sta governando in Europa". Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a margine del convegno 'Genova e Liguria capitali dell'economia del mare 2026'....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orsini, 'dobbiamo cambiare chi ci sta governando in Europa'

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