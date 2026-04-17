oroscopo 17 19 aprile 2026

Dal 17 al 19 aprile 2026, l’oroscopo indica che l’Ariete si trova sotto l’influenza di Marte, considerato il pianeta che governa il segno. Venerdì si prevede un momento in cui la persona potrebbe sentirsi molto energica e desiderosa di agire, ma si consiglia di controllare l’impulsività. La valutazione complessiva attribuita a questo periodo è di 8 su 10.

? Ariete – Voto: 8 Sotto lo sguardo di Marte, padre di Romolo, il tuo spirito arde impaziente. Venerdì sei pronto alla battaglia, ma modera l’ira. Sabato favorisce conquiste e decisioni audaci. Domenica, deponi le armi e onora la quiete.? Toro – Voto: 7,5 Protetto da Venere, vivi giorni di piaceri terreni. Venerdì cerca equilibrio tra dovere e desiderio. Sabato è ideale per banchetti e incontri. Domenica invita alla lentezza: come un patrizio, assapora ogni istante.? Gemelli – Voto: 7 Sotto l’ala veloce di Mercurio, messaggero degli dèi, le parole scorrono rapide. Venerdì porta notizie inattese, sabato intrecci sociali e nuovi contatti. Domenica, però, rifletti: non tutto ciò che vola è verità.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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OROSCOPO settimana 13 - 19 aprile 2026

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