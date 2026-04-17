OroArezzo ' 26 | i nomi di chi parteciperà alla fiera Artigiani in apnea | Situazione grave

Dal 9 al 12 maggio si terrà all'Arezzo Fiere e Congressi di via Spallanzani l'edizione 2026 di Oroarezzo. Sono stati annunciati i partecipanti alla fiera, che vedrà la presenza di numerosi artigiani del settore dell'oro e dei gioielli. Alcuni artigiani hanno dichiarato di essere in difficoltà a causa della situazione attuale. La manifestazione si svolgerà nel centro fieristico aretino per quattro giorni consecutivi.

L'annuncio c'è. Dal 9 al 12 maggio all'Arezzo Fiere e Congressi di via Spallanzani si accenderà l'edizione 2026 di Oroarezzo. Un appuntamento attesissimo che giunge in un momento particolarmente delicato sul fronte della politica e dell'economia internazionale dove i conflitti in Medio Oriente.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Gli agricoltori protestano: "Situazione grave, c'è chi lavora in perdita"Gli agricoltori contestano innanzitutto la scarsa redditività del settore: in molti casi i costi di produzione superano i ricavi, rendendo... Iran, Tajani alla Camera: "Situazione grave, rischio concreto di allargamento del conflitto"Antonio Tajani in aula alla Camera per riferire al Parlamento gli sviluppi della guerra in Iran.