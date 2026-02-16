Gli agricoltori protestano | Situazione grave c' è chi lavora in perdita

Gli agricoltori di Pordenone hanno manifestato davanti alla Prefettura venerdì scorso, protestando contro le perdite finanziarie causate dal calo dei prezzi dei prodotti agricoli. La protesta nasce dalla crescente difficoltà di molte aziende di coprire i costi di produzione, con alcuni che arrivano a lavorare senza guadagnare nulla. Un agricoltore ha raccontato di aver perso circa il 30% del suo guadagno rispetto allo scorso anno, a causa dell’aumento dei costi delle sementi e dei fertilizzanti.

Gli agricoltori contestano innanzitutto la scarsa redditività del settore: in molti casi i costi di produzione superano i ricavi, rendendo impossibile coprire spese, investimenti e il reddito delle famiglie. A preoccupare è anche il progressivo abbandono delle campagne, con numerose aziende che hanno già chiuso o sono in procinto di farlo, lasciando scoperto un presidio fondamentale per ambiente e territorio. Nel mirino ci sono poi la burocrazia giudicata eccessiva, che sottrae tempo al lavoro nei campi, e gli accordi commerciali internazionali come quello tra Unione europea e Paesi del Mercosur, ritenuti responsabili di favorire concorrenza sleale e l’arrivo di prodotti che non rispettano gli stessi standard qualitativi e normativi di quelli italiani.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Le tensioni tra agricoltori e istituzioni europee si intensificano a Bruxelles.

Gli agricoltori italiani hanno raggiunto Bruxelles con i trattori per manifestare contro l'accordo Mercosur e le novità della nuova Politica Agricola Comune.

Agricoltori in protesta contro il Mercosur, l'invasione di trattori a Milano: versati litri di latte

