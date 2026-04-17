Organici immissioni in ruolo sostegno ed elenchi regionali | facciamo il punto QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Venerdì 17 aprile alle 15 | 00

Venerdì 17 aprile alle 15:00 si terrà un question time con un rappresentante sindacale, focalizzato su temi come gli organici, le immissioni in ruolo, il sostegno e gli elenchi regionali. Questi argomenti coinvolgono diverse questioni legate al reclutamento e alla dotazione di personale nelle scuole, con numerosi appuntamenti programmati nelle prossime settimane. La discussione mira a fare chiarezza sulle procedure e le modalità di assunzione del personale scolastico.

Dagli organici al sostegno, passando per le immissioni in ruolo e gli elenchi regionali. Tanti sono gli appuntamenti attesi nelle prossime settimane sul fronte del reclutamento del personale scolastico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Organici, immissioni in ruolo, sostegno ed elenchi regionali: facciamo il punto

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