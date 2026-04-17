Le intercettazioni pubblicate dal Giornale hanno suscitato reazioni tra i membri del Movimento 5 Stelle, in particolare dopo che un ex membro del pool antimafia ha chiamato il giudice Borsellino

Secondo i membri grillini della commissione Antimafia, la pubblicazione delle intercettazioni della conversazione tra Natoli e Scarpinato sul Giornale sarebbe un'"operazione di distrazione di massa" Non si sono fatte attendere le reazioni alle intercettazioni pubblicate dal Giornale, in cui Gioacchino Natoli, ex membro del pool antimafia, si riferisce al defunto giudice Paolo Borsellino chiamandolo "grande coglione" mentre parla al telefono con il senatore grillino Roberto Scarpinato. E, come c'era da aspettarsi, provengono tutte dall'area del Movimento 5 Stelle, i cui membri di sono sperticati nella difesa del loro compagno di partito e nelle accuse sia contro FdI, sia contro il nostro quotidiano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Operazione indegna", "disegno politico". I 5 Stelle corrono in difesa di Scarpinato

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