Milano, 3 febbraio. Fabrizio Corona torna a parlare dopo le recenti vicende giudiziarie. L’ex paparazzo definisce le azioni contro di lui come un’“operazione di oscurantismo” e una “censura pura”. Corona si difende, sostenendo che si tratti di un’ingiusta persecuzione e denuncia un tentativo di silenziarlo. La sua posizione accende nuovamente il dibattito sulla libertà di stampa e sui limiti della giustizia in Italia.

Milano, 3 feb. (Adnkronos) - "Contro Fabrizio Corona è in atto un'operazione di oscurantismo che non è degna di questo Paese. E' censura pura e la gente lo capisce bene". Ivano Chiesa, da sempre legale di Fabrizio Corona, non usa mezzi termini per commentare, interpellato dall'Adnkronos, la decisione di alcune piattaforme digitali di rimuovere e cancellare i contenuti social di Fabrizio Corona e del profilo Falsissimo dopo le puntate contro Mediaset e alcuni suoi volti noti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Tv: difesa Corona, 'indegna operazione di oscurantismo, è censura pura'**

Approfondimenti su Corona Operazione

Fabrizio Corona ha annunciato il ricorso in appello contro il provvedimento del Tribunale di Milano che vieta la trasmissione della puntata di 'Falsissimo' dedicata a Alfonso Signorini.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Corona Operazione

Tv: Corona ricorre contro stop Falsissimo, la difesa 'In Italia non esiste la censura'Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Fabrizio Corona presenterà ricorso in appello contro il provvedimento del Tribunale civile di Milano che, tra l'altro, ... iltempo.it

Tv: difesa Corona, 'provvedimento sbagliato, bavaglio è precedente molto pericoloso'Milano, 26 gen. (Adnkronos) - E' un provvedimento profondamente sbagliato che si muove da un presupposto errato che Corona abbia voluto parlare dei gusti sessuali di Signorini, invece Corona denuncia ... iltempo.it

Dopo le accuse di Fabrizio Corona a Gerry Scotti, arriva la difesa di Vincenza Cacace - facebook.com facebook