Omicidio Giacomo Bongiorni l' autopsia | emergono dettagli atroci

Da liberoquotidiano.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autopsia sul corpo di Giacomo Bongiorni, un uomo di 47 anni ucciso a Mazza, in piazza Felice Palma, ha fornito i primi dettagli sulla vicenda. I risultati hanno confermato alcune delle ipotesi iniziali, rivelando elementi che hanno scioccato gli investigatori. La ricostruzione delle ferite e delle cause della morte ha portato alla luce aspetti inquietanti legati a questo episodio.

Dall'autopsia ecco arrivare le prime terrificanti conferme sulla morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne padre di famiglia ucciso a Mazza, in piazza Felice Palma. Ammazzato brutalmente, davanti al figlio di 10 anni, nella notte tra l'11 e il 12 aprile. Le prime risultanze medico-legali, emerse dopo l’esame eseguito a Genova dal medico legale Francesco Ventura, restituiscono il quadro di un’aggressione di estrema violenza. A risultare determinanti non sarebbero state soltanto le conseguenze della caduta, ma soprattutto i colpi ripetuti e inferti con forza durante il pestaggio. Secondo quanto trapela, la causa del decesso sarebbe una estesa emorragia cerebrale provocata dai traumi subiti.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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