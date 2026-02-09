La nuova espansione di Disney Lorcana, intitolata Incanto d’Inverno, sta facendo parlare gli appassionati. Ravensburger ha appena rilasciato dettagli su questa novità, promettendo di portare un tocco di magia e colore anche nelle giornate più fredde. I giocatori si preparano a scoprire nuove carte e strategie, mentre il gioco si prepara a conquistare ancora più fan.

Dimenticate il freddo fuori dalla finestra, perché Ravensburger ha appena alzato (o meglio, abbassato) la temperatura del gioco. Con l’arrivo di Incanto d’Inverno (internazionalmente noto come Winterspell ), l’undicesimo set di Disney Lorcana, il TCG si prepara a scuotere le fondamenta del meta proprio a metà febbraio 2026. Se pensavate che Canto di Natale di Topolino fosse materiale buono solo per dicembre, preparatevi a ricredervi: l’estetica “snowy” è qui per restare e porta con sé alcuni dei personaggi più richiesti dalla community. Trovate questa e tutte le altre espansioni di Lorcana su CarteMagic. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Disney Lorcana: Incanto d’Inverno, tutto quello che c’è da sapere sulla nuova espansione

