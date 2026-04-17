Olivier Cresp | chi è il re dei profumi gourmand?

Olivier Cresp è conosciuto come uno dei nomi più rilevanti nel mondo delle fragranze, grazie a creazioni di grande successo nel settore dei profumi gourmand. La sua carriera si distingue per numerose composizioni che hanno conquistato il mercato e definito tendenze. Tra le sue realizzazioni più note ci sono fragranze riconoscibili e apprezzate da un pubblico internazionale. La sua influenza si può percepire attraverso le molte collaborazioni con case di moda e aziende di profumeria.

Definire Olivier Cresp il re dei profumi gourmand è sicuramente riduttivo. Ci sono profumi che hanno fatto la storia e che sono diventati dei successi mondiali – da Dolce & Gabbana Light Blue a Devotion, Midnight Poison di Dior o Black Opium di Yves Saint Laurent – portano la firma di questo grande profumiere che, possiamo dirlo senza indugio, ha cambiato la storia della profumeria. Cresp infatti è il naso profumiere che ha creato nel 1992 Angel di Thierry Mugler, il primo profumo gourmand della storia, cambiando per sempre le regole della profumeria. Dal 1992 lavora per Firmenich ed è uno dei nasi più conosciuti e prolifici tra designer fragrance e profumi di nicchia dove vanta collaborazioni con brand come Penhaligon’s, Borntostandout, Parfums de Marly, Tom Ford e La Serra Profumi, per citarne alcuni.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Olivier Cresp: chi è il re dei profumi gourmand? Notizie correlate Leggi anche: Nuovi profumi non banali alla banana: la vaniglia dei gourmand contemporanei Snif lancia Milk & Cereal, la nuova collezione profumi ispirata alla colazione (very gourmand)Il brand Snif amplia la sua offerta con la nuova Milk & Cereal Collection, disponibile a partire dal 10 aprile, introducendo un concept olfattivo...