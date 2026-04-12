Snif lancia Milk & Cereal la nuova collezione profumi ispirata alla colazione very gourmand

Il brand Snif ha annunciato il lancio della Milk & Cereal Collection, una linea di profumi ispirata alla colazione, disponibile dal 10 aprile. La collezione si caratterizza per note gourmand e la possibilità di creare combinazioni personalizzate grazie a un sistema di layering. La nuova proposta si aggiunge alle collezioni già presenti e si rivolge a chi desidera un profumo con sfumature dolci e avvolgenti.

Il brand Snif amplia la sua offerta con la nuova Milk & Cereal Collection, disponibile a partire dal 10 aprile, introducendo un concept olfattivo costruito attorno a note gourmand e a un sistema di layering pensato per un utilizzo personalizzato. La linea si compone di un Eau de Toilette lattiginoso, denominato “2%”, e di tre body mist ispirati ai cereali, progettati per essere combinati tra loro. Snif porta la colazione a un livello successivo con Milk & Cereal. Il progetto nasce con l’obiettivo di sviluppare fragranze “fotorealistiche”, fedeli alle esperienze sensoriali originali. Come spiegato dal team di sviluppo interno, il processo creativo ha incluso l’analisi diretta delle materie prime di riferimento — cereali e latte — per ricostruirne sia il profilo olfattivo sia quello evocativo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Snif lancia Milk & Cereal, la nuova collezione profumi ispirata alla colazione (very gourmand) Leggi anche: Nuovi profumi non banali alla banana: la vaniglia dei gourmand contemporanei Adidas Originals svela collezione ispirata alla moda cinese, in arrivo in Europa con un tocco di innovazione culturaleAdidas Originals lancia in Europa una selezione di giacche ispirate al design tradizionale cinese, portando sul mercato occidentale capi che in Cina...