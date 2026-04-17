Olivia Sellerio | in concerto le canzoni de ' Il commissario Montalbano'

Sabato 18 aprile alle 21:00, al Teatro Nuovo di Pisa, si terrà un concerto di Olivia Sellerio dedicato alle canzoni che ha scritto e interpretato per le serie televisive del commissario Montalbano e il giovane Montalbano II. La cantante presenterà dal vivo il suo album Zara Zabara, con brani scelti tra quelli utilizzati nelle fiction. L’evento coinvolgerà gli spettatori in un viaggio musicale legato alle colonne sonore delle serie.

Al Teatro Nuovo di Pisa, sabato 18 aprile alle 21:00, Olivia Sellerio canta il suo Zara Zabara: tutte le canzoni che ha scritto e interpretato per Il commissario Montalbano e Il giovane Montalbano II.Nei brani della cantautrice palermitana, ancora una volta capace di trasformare racconto e.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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