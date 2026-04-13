Venerus Speriamo - Il Tour 2026 all' Eremo Club

VENERUS continua il suo tour con l’evento “Speriamo - Il Tour 2026” e si esibirà a Molfetta presso l’Eremo Club in Via Giovinazzo, sabato 18 aprile a partire dalle 21. La serata è organizzata da Magellano Concerti e rappresenta uno dei concerti previsti nel ciclo di spettacoli del 2026. L’artista proporrà il suo repertorio in un appuntamento che si inserisce nel calendario dei live in programma.

VENERUS prosegue “SPERIAMO - IL TOUR 2026” con un nuovo appuntamento a Molfetta(BA) presso l’Eremo Club in Via Giovinazzo sabato 18 aprile a partire dalle ore 21 prodotto da Magellano Concerti.Con “SPERIAMO - IL TOUR 2026” l’artista porterà dal vivo i brani contenuti nel suo ultimo album insieme.🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: “Speriamo - Il tour 2026”, Venerus all Hall di Padova Eugenio In Via Di Gioia all'eremo club per il club tour 2026Dopo aver chiuso il cerchio dell’ultimo disco L’amore è tutto con il singolo Facciamo a metà (entrambi Carosello Records), si apre un nuovo capitolo...