Oggi a Parigi si tiene un vertice dedicato alla regione di Hormuz, con la partecipazione di rappresentanti di vari paesi. Tra gli invitati ci sono diplomatici e funzionari coinvolti nelle questioni legate allo stretto e alle tensioni nella zona. Nel frattempo, Teheran ha comunicato che non parteciperà all'incontro, esprimendo un netto rifiuto a dialogare in questa occasione. È stato annunciato anche un piano di sminamento, pronto a essere attuato se la tregua tra Iran e Stati Uniti dovesse essere prolungata.

Un piano di sminamento pronto da mettere in campo, soprattutto se la tregua tra Iran e Stati Uniti sarà prolungata. La cosiddetta coalizione dei Volenterosi di Hormuz, formata da oltre 40 Paesi, torna a riunirsi oggi e, questa volta, sembra davvero vicina al passare all'azione. Il vertice dei leader convocato a Parigi da Emmanuel Macron e Keir Starmer - al quale Giorgia Meloni dovrebbe partecipare in presenza - è stato preceduto da un incontro tra gli addetti militari per fare il punto sulla situazione nello Stretto. L'obiettivo è comunque il ritorno alla libertà di navigazione. La partita resta in salita per due ordini di motivi: il ruolo degli Usa, che finora sono rimasti fuori dalla coalizione e l'atteggiamento di Teheran, che per la prima volta si è mossa con netta contrarietà rispetto al piano dei Volenterosi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Oggi a Parigi il vertice su Hormuz: chi parteciperà. L'altolà di Teheran

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